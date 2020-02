Pääkirjoitus: Pelaaminen voi olla mainettaan parempi juttu

0

Etelä-Karjalassa koululaiset viettävät talvilomaa. Tämä voi tarkoittaa monelle mahdollisuutta pelata enemmän digipelejä. Pelaaminen on joskus mainettaan parempi harrastus, mutta siihen voi jäädä myös koukkuun.

Peliriippuvuudelle tulee Suomessa virallinen tautiluokitus vuonna 2022. THL:n tutkija Sari Castrén sanoo, että tällä on iso merkitys (MTV 18.2.2020). Hän kuvailee, että on hyvä saada ongelmalle kriteeristö, jotta myös hoidon järjestäminen helpottuu. Onkin hienoa, jos ongelmaksi muodostunut pelaaminen todella saadaan aiempaa herkemmin kuriin tautiluokituksen myötä. Suurin osa pelaamisesta kuitenkaan tuskin on ongelmallista. Yli 15-vuotias voi käydä peliautomaatilla ilman, että sormet syyhyävät niille koko ajan. Kuulokkeet päässä istuva teini saattaa imeä valtavat määrät kielitaitoa ja tietoa peleistä, joista vanhempi ei välttämättä ymmärrä tuon taivaallista.

Taipalsaarella järjestetään maaliskuussa lanitapahtuma, jossa e-urheilun merkeissä kilpaillaan videopelejä pelaten. Aiheesta järjestettiin taannoin nuorten vanhemmille suunnattu tilaisuus, mutta vanhempia ei paikalla näkynyt. Maakunnassa toimiva e-urheilun organisaatio oli toivonut, että asenteellisuus harrastusta kohtaan vähenisi. E-urheilukin on urheilua, se viestittää. E-urheilu myös yhdistää ihmisiä.

Lapsilla ja nuorilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Se on rikkautta.

Pääasia on, että nuorisolla on itselleen mielekästä tekemistä. Ei tarvitse loma-aikana sitten kotona tylsyyttä tuskailla. Voi olla, että tuokin valitus monessa kodissa on tällä viikolla kuulunut.

