Lukijan mielipide: Isoja koiria pitää arvostaa

0

Uutisissa näkee nykyään paljon juttuja, että isommat koirat teki pienimmille koirille sitä ja tätä.

Todellisuudessa pienet koirat voivat käyttäytyä samalla tavalla. Ei sillä ole niin paljon väliä, painaako koira viisi vai 50 kiloa. Sillä taas on väliä, miten koirat koulutetaan.

Usein tapaukset, joissa iso koira on tehnyt jotain pienemmälle ovat kehittyneet niin, että koirat ovat yrittäneet leikkiä. Tuolloin isompi koira on painonsa takia vahingossa satuttanut pienempää koiraa. Kuitenkin isommat koirat lopetetaan tai haukutaan pystyyn.

Minun mielestäni isompia koiria kuuluu arvostaa samalla tavalla kuin pikkukoiria. Ihan sama, ovatko ne rotukoiria vai eivät. Isot koirat ovat tosi upeita eläimiä, eivätkä ne tee kenellekään mitään pahaa tarkoituksella, sillä outoon käytökseen on aina jokin syy.

AINO ILOMÄKI

7. luokka

Lemin koulukeskus