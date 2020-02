Lukijan mielipide: Hutun hämmennystä

0

Ilmari Kososella oli ajatuksia herättäviä pohdintoja Huttusen nimestä (LSS 13.2.).

Olen Kososen kanssa samaa mieltä siitä, ettei nimi varmaankaan johdu puuroa merkitsevästä huttu-sanasta vaan jostain ihan muusta.

Kosonen arveli, että Huttusen nimen taustalla olisi kyyhkystä merkitsevä sana huttu. Tämän teorian ongelma on siinä, ettei tällaista sanaa ainakaan enää tunneta Suomen murteissa.

Piti oikein tarkistaa, voisiko apua selitykseen löytyä Virosta. Ja löytyihin sieltä! Kaakkois-Virossa on todellakin kylä nimeltään Hutita.

Viron kielessä t-kirjain äännetään pitempänä kuin suomessa, melkein ”huttitta”.

Tähän nimeen arvellaan sisältyvän sanan hutt, joka todella tarkoittaa metsäkyyhkystä! Eli Kosonen voi olla oikeilla jäljillä.

Aikaisemmin on paras selitys Huttusen nimelle ollut, että se sisältää jonkin skandinaavisen miehen nimen, kuten Hudd tai Hudde.

Se on sitten suomalaisten suussa vääntynyt Hutuksi, josta on saatu sukunimi -nen-johtimella.

Samantyyppinen germaanisperäinen tausta on esimerkiksi sukunimillä Hartonen (< Hard), Hiltunen (<miehennimi Hilt tai Hild), Holttinen (< Hold) ja Hunttinen (< Hund).

Kaikki hut-alkuiset sanat suomen kielessä eivät sen sijaan voi tulla mahdollisesta huttu-kyyhkysestä.

Verbi hutjua tulee sanasta hutja, joka tarkoittaa alun perin pitkää keppiä, riukua tai oksaa. Se on hutera.

Hutiminen taas tarkoittaa alkuaan lyömistä tai piiskaamista. Siitä tulee myös huti eli ohi lyöminen. Hutilus ei osu maaliin vaan tempoilee sinne tänne.

Hutun eli puuron nimityskään tuskin tulee linnunmaidosta. Huttu on hyvin vanha suomalais-ugrilainen sana, jonka vastineet tunnetaan komissa ja udmurtissa Keski-Venäjällä. Siellä sana tarkoittaa keittoa tai lientä.

Pidän siis mahdollisena, että ainakin jotkut Huttuset saavat kiittää nimestään kyyhkystä.

Kaikkia sattumia ei huttuun kuitenkaan pidä sekoittaa, etteivät mene puurot ja vellit sekaisin.

Petri Hiltunen

nimistöntutkija, teologian tohtori, filosofian maisteri

Kouvola