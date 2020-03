Lukijan mielipide: Korkeakoulujen kanssa tulevaisuutta rakentamaan

0

Erittäin myönteistä, että yhteistyö korkeakoulujen kanssa on vauhdittumassa (LSS 13.2).

Olen jo vuosia ehdottanut, että vanhojen työpaikkojen turvaamiseksi ja uusien luomiseksi voitaisiin edetä esimerkiksi seuraavilla tutkimus- ja kehitysalueilla.

1. Koululaitoksen digitaalinen verkottuminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Se voitaisiin aloittaa Savitaipaleen lukiosta.

Sen opiskelijat voisivat ottaa ilmaiseksi jonkin opintomoduulin jostakin lähes tuhannesta huippuyliopistosta ilmaiseksi, vaikkapa Harvardista.

Opintoihin pääsee heti osoitteesta www.class-central.com. Myös Helsingin yliopisto tarjoaa kahta opintojaksoa palvelussa.

Samalla voitaisiin avata suorat opintoväylät joihinkin yliopistoihin. Malleja löytyy esimerkiksi Lapin yliopistosta.

Välivuosia ei tarvita eikä ylioppilastutkintoakaan. Hyvä esimerkki on äskettäinen opetusministeri Henna Virkkunen, joka eteni lisensiaatiksi avoimen väylän kautta ilman ylioppilastutkintoa.

Lukion verkottumisen tueksi löytyy esimerkiksi hyvä suomalainen sovellus OnEdu. Tarvitaan vain päätös koululaitoksen verkottumisprosessin aloittamiseksi. Se ei maksa mitään.

Jatkossa kehittämistyöhön on saatavissa rahoitusta. Samalla turvataan jatkossa myös ylä- ja alakoulun säilyminen pitäjässämme. Ja olemassa olevat työpaikat ainakin.

2. Kuolimon ja nieriän suojeluohjelman laajentaminen. Hyvää pohjatyötä on tehty. Sitä on jatkettava. Tutkimus- ja kehitysohjelman rahoitustarve on noin 18–22 miljoonaa euroa vuosina 2021–27. Hanke on vietävä ensi vuonna alkavaan EU:n Green deal -miljardiohjelmaan.

3. D.E.D. Europaeuksen syntymäpaikalla oleva Olkkolan kartanon kehittäminen luontohyvinvointikeskukseksi. Sinne rakennettiin 1990-luvulla koulutustilat, jotka nyt ovat käyttämättä.

Kartanon läheisyydessä olevan Europaeus-museon uudistaminen suomalais-ugrilaiseksi digitaaliseksi toimintakeskukseksi, jonka tehtävänä olisi näiden kansojen kulttuurien, erityisesti kielien ja käsityöosaamisen säilymisen ja tukeminen.

Ensimmäiset ehdotukset asiasta tehtiin presidentti Lennart Meren suojelemassa seminaarissa Olkkolassa kesäkuussa 1993.

4. Monet aiemmat ehdottamani clean tech-hankkeet. Lääkeaineiden puhdistus jätevesien käsittelyn yhteydessä (Aalto-yliopisto).

Geotermisen lämmön hyödyntäminen. Yhdellä ”syväporauksella” voitaisiin lämmittää koko kirkonkylän taloudet. Drooniteknologian kokeilut saaristoisella järvialueella, erityisesti metsäpalojen sammutus. Biovoimaloiden rakentaminen. Lähin esimerkki löytyy Haukivuorelta.

Hydromoving-teknologian hyödyntäminen. Innovaatio löytyy valmiina Italiasta: vettä polttoaineena hyödyntävät bensiini- ja dieselautot.

Omavaraista aurinko-, tuuli- ja maalämpöenergiaa hyödyntävät taloudet. Myös uudet vedenalaiset järviaaltovoimalat. Osaamista sekä Suomessa että Italiassa.

Muitakin mahdollisuuksia korkeakoulu- ja yritysyhteistyöhön löytyy. Palaan niihin myöhemmin.

ILKKA HUOVIO

professori emeritus

Taideteollinen korkeakoulu,

dosentti

Lapin yliopisto

Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.