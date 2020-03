Eksote aloitti päivittäisen tiedottamisen koronavirustartunnoista – Etelä-Karjalassa otetuista näytteistä kolme on valmistunut ja osoittautunut negatiiviseksi

0

Eksote on aloittanut päivittäisen tiedottamisen Etelä-Karjalan koronavirustilanteesta.

Eksote tiedottaa tilanteesta päivittäin medialle. Lisäksi tietoa tartuntatilanteesta jaetaan Eksoten verkkosivuilla, Eksoten Facebook-sivuilla sekä Eksoten Twitter-tilillä.

Toistaiseksi Etelä-Karjalassa ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa.

Eksoten maanantaina puoliltapäivin julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että Eksote on ottanut koronavirusnäytteet kahdeksalta henkilöltä.

Näytteistä kolme on valmistunut. Ne ovat olleet negatiivisia.

Eksote ohjeistaa koronaviruksen epidemia-alueelta Suomeen saapuneita seuraamaan vointiaan 14 päivän ajan matkalta palaamisen jälkeen.

Jos epidemia-alueelta palanneella on oireita, jotka ovat alkaneet tiistaina 25. helmikuuta tai sen jälkeen, tulee ottaa yhteyttä puhelimitse omalle hyvinvointi- tai terveysasemalle tai päivystysapuun. Päivystysavun numero on 116 117.

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo, että Eksotessa on varauduttu koronavirukseen.

– Koronavirusta varten on jo tammikuussa perustettu Eksoteen kaksi työryhmää, jotka molemmat toimivat aktiivisesti. Meillä Eksotessa tilanteisiin varautuminen on valtakunnallisesti hyvällä tasolla.

Eksote jatkaa tilanteen aktiivista seurantaa ja tiedottaa tilanteen tai toimintaohjeiden muuttuessa välittömästi.

