Toimintakeskus Suvannon asukkaat osallistuivat valokuvaprojektiin – Jokainen näkyväksi -kuvaesitys julkistetaan keskiviikkona

0

Toimintakeskus Suvannossa juhlistetaan tällä viikolla Naiseuden voima -nimisen valokuvaprojektin valmistumista.

Viime syksynä alkaneessa projektissa toimintakeskuksen asukkaat ja työntekijät ovat päässeet jakamaan toisilleen tarinoita itselleen tärkeistä valokuvista.

– Prosessin aikana jokaiselle vanhukselle valmistui kirjamuotoinen Oman itsen rakastamisen kasvutarina. Siihen naiset valitsivat itse ne elämäntarinansa valokuvat, jotka he kokivat kannatteleviksi, lohduttaviksi sekä omaa itsemyötätuntoista katsetta tukeviksi, tiedotteessa kerrotaan.

Projektin aikana tehdyillä kuvausretkillä asukkaista otettiin myös uusia kuvia heille merkityksellisissä paikoissa. Kuvista on nyt koottu Jokainen näkyväksi -kuvaesitys, joka julkistetaan keskiviikkona 4. maaliskuuta järjestettävässä juhlatilaisuudessa.

Tilaisuus alkaa Suvannossa kello 13 ja se on kaikille avoin.

Projektin toteutuksesta toimintakeskuksessa vastasi Miina Savolainen, joka on kehittänyt menetelmän voimauttavasta valokuvasta. Savolainen luennoi menetelmästä juhlatilaisuuden jälkeen. Luento alkaa kello 16 ja se on maksullinen.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.