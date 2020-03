Verkkokysely: Tiedottaako kotikuntasi riittävän aktiivisesti?

0

Savitaipaleella rakennetaan parhaillaan venevalkamaa Partakosken Hiekkaniemeen. Taustalla on kunnanhallituksen vuonna 2015 tekemä päätös ostaa Hiekkaniemen maa-alue sekä kunnalle esitetty toive venevalkamasta Partakosken alueella. Nyt keskustelua on aiheuttanut kunnan tiedottaminen venevalkaman rakentamisesta. Se ei ole ollut kaikkien mielestä riittävää. Kuntalaiset kaipaavat tietoa asuinkuntansa tapahtumista missä tahansa kunnassa. Nykyisin tiedottaminen on kehittyneen tietotekniikan ansiosta kunnille yhä helpompaa.

Tiedottaako kotikuntasi mielestäsi riittävän aktiivisesti? Vastaa kyselyyn ja kommentoi aihetta.

Tiedottaako kotikuntasi riittävän aktiivisesti? Kyllä

Ei Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.