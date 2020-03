Savitaipaleelle valittiin uusi apteekkari

0

Savitaipaleen apteekin uusi apteekkari on valittu. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean valvontalautakunta on päättänyt myöntää apteekkiluvan proviisori Terhi Hakulille. Asiassa on kuukauden valitusaika.

Savitaipaleen apteekin lisäksi apteekkarin on huolehdittava Lemin sivuapteekista.

Savitaipaleen apteekin nykyinen apteekkari Mikko Niemi siirtyy apteekkariksi Hämeenlinnaan.

LSS

