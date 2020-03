Lukijan mielipide: Onko kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden dialogille sijaa?

0

LSS käsitteli Savitaipaleen kunnan satamatoimia Kärnäkoskella (20.2.).

Hiekkaniemi raivattiin äkisti, aivan ilmeisesti turhaan ja asukkaille tiedottamatta. Tietoa tarvitaan edes jälkikäteen, jotta toimia voi punnita. Sen saaminen on ollut käsittämättömän vaikeaa.

Käsittelen kunnan tapaa toimia vain vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan suhteen kulmasta. Savitaipaleella oli 2 762 vapaa-ajan asuntoa vuonna 2018. Asujien saati kävijöiden määrä on vaikeampi määrittää. Iso se on.

Vapaa-ajan asumista ja siinä piileviä mahdollisuuksia niin sanotuille mökkikunnille on tutkinut Ruralia-instituutti, entinen Maaseudun tutkimuskeskus, jonka asiantuntija alusti kunnan tilaisuudessa 2019. Aihetta käsittelee Ruralian sivuilla raportti ”Kohti dialogia”. Se nojaa etenkin Etelä-Savon kokemuksiin.

Asiantuntijoiden mukaan mökkeily ei ole uuden polven myötä häviämässä. Moni on vapaa-ajan asunnolla pidempään, hoitaa töitä ja harrastaa muutakin kuin perinnelajeja, dekkareita ja hyttysjahtia.

Vuositilastoissa väestö kaupungistuu, mutta ne eivät kuvaa osa-aikaista asumista maalla ja sen uusia piirteitä. Jotkut kakkosasujista omaksuvat kunnan kannalta muitakin rooleja kuin kuluttajuus mökkipitäjän liikkeissä. Sosiologit puhuvat ”osallistujista”, jopa ”kehittäjistä” joista kunta, yritykset ja järjestöt voivat hyötyä.

Mutta hyödyille on ehtonsa. ”Kohti dialogia” -nimi kiteyttää yhden. On oltava vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksen kanavia. Joissakin kunnissa kokeillaan uutena lisänä mobiilisovelluksia, joilla voi lisätä etenkin työikäisten osallisuutta.

Toiseksi, vapaa-ajan asukkaiden kiinnittyminen omaan paikkaansa on huomattu vahvasti tunnepohjaiseksi. Erityisen tärkeäksi koetaan luonnonympäristö.

Jos mökkiläisiä kosiskellaan kunnan elinvoimaa lisäämään, tiedotuksen ja keskustelun tällaisten ympäristöjen muutosaikeista pitäisi olla siis itsestään selvää.

Kolmanneksi, ihmisten motiivit seurata kunnan asioita ja valmiudet osallistua ovat hyvin erilaisia. Moni asia vaikuttaa, mutta Kohti dialogia -raportin mukaan ratkaisevaa on mökkeilykokemus.

Myönteinen luo perustaa osallistumiselle. ”Tunnesidettä” mökkiympäristöön ja seutuun heikentävät kokemukset vaikuttavat päinvastoin. Myönteisiä sekä kielteisiä kokemuksia myös levitetään aktiivisesti.

Hiekkaniemen tapaus antaisi aineistoa keskusteluun vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan suhteesta. Aiheen voi tietenkin unohtaa, jollei vapaa-ajan asukkaisiin kehityspotentiaalina oikeasti uskota.

Sitä paitsi vapaa-ajan asukkaiden osallistaminen toisi uudenlaista vaativuutta tiedotuslinjaan ja joidenkin asioiden valmisteluun. Kyseessä on paljon isompi valinta kuin perustetaanko jokin mökkiläistoimikunta.

RAINO LAVIKKALA

