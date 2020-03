Etelä-Karjalassa on varmistettu ensimmäinen koronavirustartunta – Eksote ei enää kerro testattujen henkilöiden tai valmistuneiden testien määrää

0

Yhdellä henkilöllä on todettu COVID-19- eli koronavirustartunta Etelä-Karjalassa, Eksote tiedottaa.

Tartunta varmistui torstaina 5. maaliskuuta iltapäivällä. Tartunta on saatu Pohjois-Italiassa.

Eksoten mukaan potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut tämän hetkisen tiedon mukaan kolme lähikontaktia. Myös lähikontaktit on asetettu karanteeniin.

Eksote kertoo jatkavansa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa.

Eksote kertoi maanantaina 2. maaliskuuta aloittavansa päivittäistiedotuksen koronavirustilanteesta. Kuitenkin heti keskiviikkona Eksote viestitti muuttavansa tiedottamisen valtakunnallisen linjan mukaiseksi.

– Tämä tarkoittaa, ettemme enää julkaise testattujen henkilöiden tai valmistuneiden testien määrää. Julkaisemme jatkossakin tiedotteen, mikäli asiasisältö muuttuu, uutta tarpeellista jaettavaa tietoa on saatavilla tai koronavirustartunta Etelä-Karjalan alueella ilmenee, Eksotesta kerrottiin.

Koronaviruksen tilannekuvan jakaminen Eksoten verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa jatkuu.

Mikäli Eksoten alueella tulee epäily koronavirustartunnasta, tulee soittaa puhelimitse päivystysavun numeroon 116 117. Puhelun aikana kysytään lisätietoja ja riskiarvion perusteella kerrotaan toimintaohjeet.

Yhteys terveydenhuoltoon (puh. 116 117) tulee ottaa, jos ilmenee akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta ja/tai yskää ja/tai hengenahdistusta ja on saavuttu koronaviruksen epidemia-alueelta 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai tiedossa on lähikontakti laboratoriovarmistetun koronavirustapauksen kanssa edeltävän 14 vuorokauden aikana.

– Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita, Eksotesta kerrotaan.

Uudesta koronaviruksesta on avattu myös valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15.

Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

THL seuraa kansainvälistä koronavirustilannetta ja päivittää tietoja verkkosivuilleen.

