Lukijan mielipide: Keskustelua pitää käydä etukäteen

Länsi-Saimaan Sanomien artikkeliin (20.2.) viitaten Hiekkaniemen venepaikkahanke on mielestämme merkittävästi ylimitoitettu.

Venepaikkojen lisätarvetta ei juurikaan ole.

Jo aiemmin kunta on ehdottanut Maikonlahden mallin mukaista toimintatapaa, mutta tähän ei ole ollut lainkaan kiinnostusta, mikä vahvistaa venepaikkojen vähäisen lisätarpeen.

Savitaipaleen kunta pyrkii houkuttelemaan vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita, vaalimaan luontoarvoja ja kehittämään kuntaa sisulla, sydämellä ja sovussa.

Kestävä kehitys edellyttäisi avointa keskustelua suunnitelmista, vaikka hallinnollisesti rakennuslupaa ei tarvittaisikaan.

Keskustelua pitäisi käydä suunnitelmista, eikä vasta kun puusto on kaadettu, ja maansiirtokoneet ovat muuttaneet luonnon hiekkatasangoksi. Hiekkaniemi on olennainen osa Partakoski-Kärnäkosken alueen historiallista kokonaisuutta. Alueella käytiin muun muassa Venäjän ja Ruotsin välisiä sotia 1700-luvun loppupuolella, ja näiden sotien jälkeen Venäjä rakennutti Kärnäkosken linnoituksen.

Hiekkaniemen ja Kärnäkosken alueella on myös vaiherikas metsäteollisuuden uitto- ja kuljetushistoria.

Pidämme myös tärkeänä alueen maisemallisia ja luontoarvoja. Näitä luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja ei tässä asiassa ole lainkaan huomioitu.

Alueen pitkä ja monipuolinen kulttuuri-, asutus- ja raja-aluehistoria siihen liittyvine tapahtumineen pitää olla kehittämisen peruslähtökohta. Tätä ei tule muuttaa.

ANTTI VIITANEN

OTTO HAAPA

