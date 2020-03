Lukijan mielipide: Mietteitä tennishallista

0

Savitaipale on ansiokkaasti kehittänyt vuosikymmenien myötä liikuntapalveluitaan, joita monet vieraamme ovat usein kadehtineet.

Ne ovat meille kuntalaisille tärkeitä mutta tänne muuttoa harkitseville lapsiperheille hyvinkin ratkaisevia tekijöitä päätöksenteossa.

Yksi tällainen vetovoimainen liikuntapalvelu on tennis niin kesällä kuin talvellakin.

Meillä on myynnissä yli 30 tonttia, joiden myyntiä edistää pikemmin liikuntapalveluiden lisääminen kuin vähentäminen. Tennishallin myynti ei olisi kovin hyvä signaali niiden markkinoinnissa. Aloitammeko valojen sammuttamisen tästä kylästä juuri tennishallista, varsinkin, kun kuntamme vuoden 2019 tilinpäätöstiedot ovat positiivisia?

Savitaipaleen lukiossa on mahdollisuus opiskella ja urheilla tennislinjalla.

Käytettävissä on loistokuntoiset sisä-ja ulkotenniskentät. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada ammattitaitoista ohjattua valmennusta ja opinto-ohjelmaan voi lukea 15 kurssia tennisvalmennusta.

Miten käy tennislinjalla opiskeleville lukiolaisille, jos tennishallin toiminta päättyy? Mikä on tennislinjan jatkuvuuden laita?

Säilyttäkäämme arvokas tennisimagomme.

Tennispainotteisuus on yksi mainion lukiomme vahvuuksista. Pitäkäämme siitä kiinni. Tennis on vaativa yksilöurheilulaji, joka ehdottomasti ansaitsee oman harjoittelupaikan joukkuepelien rinnalla.

Tennisseuramme järjestää tenniksen juniorikoulutusta yli 30 savitaipalelaiselle nuorelle. He ovat saaneet ammattimaista ohjausta tenniksen saloihin vuosikausia.

Junioreille talvikauden halliharjoittelu on tärkeää, jotta tuntuma peliin säilyy ja kehittyy.

Palava into nuorella pelaajalla sammuu, jos tennisharrastukseen tulee talvikauden mittainen tauko.

Emmehän halua tarjota heille enää harjoittelupaikaksi Lappeenrannan Huhtiniemeä, kuten oli 11 vuotta sitten ennen hallikautta.

Säilyttäkäämme arvokas tennisimagomme, jota tennisseura on rakentanut yli 40 vuotta nousujohteisesti.

Painakaamme mielummin kaasua kuin jarrua tämänkin vapaa-ajan palvelun kehittämisessä.

Tennis ei ole vain nuorten laji vaan sitä voi jatkaa halutessaan koko elämänsä.

Aktiivisen harrastamisen paras aloitusajankohta on tietysti nuorena mutta näyttää se onnistuvan vielä eläkepäivilläkin.

Ammattimaisesti ohjatut tenniskurssit ovat opastaneet monet meistä eläkeläisistä tenniksen kiehtovaan maailmaan. Koulukeskuksella ei ole varmaankaan tällä hetkellä liikaa sisäliikuntatiloja.

Kirkonkylän koulun sali ei ole ollut käytössä vuosiin. Nyt on vaarana, että tennishallikin poistuu koulun käytöstä. Tennishalli liikuntatalon kyljessä palvelisi varmasti koululiikunnan tarpeita erinomaisesti.

Uskon ja toivon kunnan päättäjien ja SLH:n löytävän meitä kaikkia tenniksen ystäviä tyydyttävän ratkaisun.

RISTO HUUSARI

eläkeläinen

