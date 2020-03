Veteraanien kotona asumista tuetaan keräyksellä – huomenna varusmiehet keräävät varoja Lemillä

0

Sotiemme veteraanit -keräys järjestetään Länsi-Saimaan alueella maaliskuussa. Lemillä keräyspäivä on maanantai 9. maaliskuuta ja Savitaipaleella maanantai 23. maaliskuuta. Keräykset suorittavat Karjalan Prikaatin varusmiehet.

Tuotto käytetään sotainvalidien, sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien hyväksi. Tavoitteena on, että he voisivat korkeasta keski-iästä huolimatta selviytyä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Vaikka laki takaa kaikille veteraaneille monenlaista ilmaista tukea kotiin, apua tarvitaan vielä esimerkiksi silmälasien ja lääkkeiden hankintaan. Mukana olevat veteraanijärjestöt – Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, ja Kaatuneitten Omaisten Liitto – jakavat keräysvarat jäsenmääriensä suhteessa.

