Lukijan mielipide: Vastine kansanedustaja Jani Mäkelälle

0

Mielipidekirjoituksessaan kansanedustaja Jani Mäkelä esittää näkemyksenään, että hallituksemme epäonnistui EU-puheenjohtajuuskaudellaan viime vuoden jälkipuoliskolla (LSS 27.2.).

Itse olen saanut sekä eduskunnasta että Brysselistä toisenlaista tietoa.

Emme vielä voi lopullisesti arvioida tilannetta, koska EU:n talousarvio on vahvistamatta. Hallitus on voimakkaasti pitänyt huolta kansallisista eduistamme, myös maa- ja metsätaloudesta.

Mäkelä on oikeassa arvioidessaan Britannian eron ”historialliseksi”.

Voi olla, että brittiläisen imperiumin viimeisetkin jäänteet hajoavat, kun Skotlanti ja Pohjois-Irlanti eroavat muusta Englannista. Ja liittyvät jälleen EU:hun. Loppuosalla ”imperiumista” ei tule olemaan helppoa, kun sen talouden alamäki lähivuosina jyrkkenee.

Inhimillisyys asioiden hoitamisessa on unohtunut. Kaikessa oma etu ratkaisee.

Kaikki syy ongelmiin tuntuu aina olevan Brysselissä. Perussuomalaisilla on siellä pari taitavaa ja moniosaaja ”meppiä”, jotka olisivat voineet korjata tilannetta muiden nationalistien kanssa. Heille EU-raha kyllä kelpaa, aito yhteistyö vain omilla ehdoilla.

Inhimillisyys asioiden hoitamisessa on unohtunut. Kaikessa oma etu ratkaisee. Edes kärsivistä lapsista ei välitetä.

Taloudelliset ongelmamme ovat nationalistien talousviisaudella ratkaistavissa ”toistemme paitoja pesemällä”. Ehdotan, että näkemystämme laajennettaisiin ottamalla pesulaudalle myös ”housut”.

Syylliset vaikeuksiimme voitaisiin helposti löytää katsomalla itse peiliin. Ja edetä kansojen yhteistyötä vahvistavaan suuntaan uusia ristiriitoja rakentamatta: pysymällä rehellisyydessä, totuudessa ja hyvyydessä.

ILKKA HUOVIO

eläkeläinen

Savitaipale

