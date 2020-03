Pääkirjoitus: Jumalallisista nimistä tulikin markkinointikikka

0

Savitaipaleen Pöksänlahden tonttien nimistä noussut kohina osoittaa hyvin sen, miten pienistä asioista kuntamarkkinointi ja pienen kunnan laajempi julkisuus voi olla joskus kiinni.

Joidenkin kuntalaisten keskuudessa Pöksänlahden sopivuus tonttimaaksi kyseenalaistettiin alun perinkin. Kreikkalaisten jumalten nimet Savitaipaleen maalla eivät siis heti keränneet varauksetonta hyväksyntää nekään. Viimeisimmässä kunnanvaltuuston kokouksessakin nimiasia nousi esiin, kun Pro Savitaipaleen valtuutettu Matti Vahvanen koki niissä näkyvän suomalaisten itsetunnon puutteen.

Hyväntahtoisen herjan joukosta pilkahti myös vakavampaa asiaa.

Kunnan maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio kertoo Facebookin Savitaipale-ryhmässä keksineensä nimilinjauksen. Hirvikallio taustoittaa prosessia ja on oikeassa siinä, että tuskin Savitaipaleesta olisi puhuttu valtakunnallisessa radiolähetyksessä, jos tontit olisi nimetty marjojen tai kukkien mukaan. Hirvikallion kertomaa seuranneen kommentoinnin perusteella aika moni on sitä mieltä, että nimissä onnistuttiin, kun niiden myötä paikkakunnan huomioarvo nousi ainakin hetkellisesti. YleX:n aamulähetyksessä Savitaipaleesta ja Pöksänlahden tonttien nimistä saatiin ohjelman luonteen mukaisesti irti lennokasta huumoria.

Hyväntahtoisen herjan joukosta pilkahti myös vakavampaa asiaa: tontin nimi ei ole määräävä ostopäätöksessä. Loppujen lopuksi kyse on siitä, miltä Savitaipale näyttäytyy potentiaaliselle tontin ostajalle. Kunta on itse asettanut itselleen riman tietylle korkeudelle. Kunnallistekniikan rakentamista Pöksänlahdessa ei aloiteta, ellei tiettyä määrää tontteja saada kaupaksi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.