Eksote supistaa kiireetöntä toimintaansa – kansalaisten toivotaan ottavan yhteyttä terveydenhuoltoon vain kiireellisissä tapauksissa

0

Eksote supistaa kiireetöntä toimintaansa koronaviruksen vuoksi.

Eksote tiedottaa, että se supistaa sekä sairaalan että avoterveydenhuollon kiireetöntä toimintaa. Potilaisiin, joihin toiminnan supistaminen vaikuttaa, ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

– Kansalaisilta toivotaan malttia ja olemaan yhteydessä toistaiseksi vain niissä oireissa, jotka vaativat kiireellistä arviota tai hoitoa, tiedotteessa todetaan.

Eksote peruu myös kaikki sairaalan infotapahtumat.

Koronavirus on muuttunut nopeasti. Parhaillaan laaditaan Eksoten omia ohjeita muuttuneeseen tilanteeseen.

Mikäli itsellään epäilee koronavirustartuntaa, tulee soittaa numeroon 116 117.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta, jonka numero on 0295 535 535. Kuulovammaisia tai muita henkilöitä, jotka eivät voi soittaa, palvellaan myös tekstiviesteitse. Numero on tällöin 050 902 0163.

Neuvonta on auki arkipäivisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Neuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta akuuteissa oireissa, vaan yleistä tietoa koronaviruksesta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi