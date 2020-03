Savitaipaleen sankarihaudoille ei aseteta kunniavartiota – muutoin aamupäivän tapahtuma toteutuu suunnitellusti – iltatilaisuus on sen sijaan peruttu kokonaan

0

Savitaipaleen sankarihaudoilla ei järjestetä tänään 13. maaliskuuta talvisodan päättymisen muistopäivän kunniavartiota.

Asiasta kertoo Facebookissa Taipaleen seurakunnan Savitaipaleen aluepastori Hanna Kilkkinen. Kilkkisen mukaan tapahtuma toteutuu muutoin kello 11 alkaen suunnitellun kaltaisena. Kunniavartio jätetään pois ihmisten terveyden turvaamiseksi.

– Sankarihautojen kunniavartio ja lippulinna on peruttu. Sankaripatsaalle tulee kunniavartio ja muu ohjelma säilyy, Pentti Pylkkö vahvistaa.

Tilaisuus kestää noin 15 minuuttia. Se alkaa kirkonkellojen soitolla ja ohjelmassa on seppeleenlaskun lisäksi myös Taipaleen seurakunnan edustajan puhe, kuorolauluesitys sekä yhdessä laulettava virsi.

Pylkön mukaan illaksi Savitaipaleen koulukeskuksen auditorioon suunniteltu yleisötapahtuma on koronavirustilanteen takia peruttu kokonaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä