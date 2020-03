Eksote testaa vain riskiryhmiin kuuluvat ja vakavista oireista kärsivät ─ päivittäin varmistettuja koronavirustartuntoja ei enää julkaista

0

Eksote testaa koronaviruksen jatkossa vain vakavimmin sairailta sekä riskiryhmiin kuuluvilta tilanteen mukaan. Näin varmistetaan riittävät resurssit vakavasti sairastuneiden hoitoon.

Eksoten mukaan vieväoireisten henkilöiden ei tule soittaa Päivystysapuun 116 117, vaikka epäilisikin koronavirustartuntaa.

Henkilöt, jotka sairastuvat lieväoireiseen hengitystieinfektioon ─ nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume ─ voivat jäädä rauhassa kotiin lepäämään. Kotona pitää pysytellä, kunnes oireet loppuvat.

Eksotesta muistutetaan, että erityisen tärkeää on suojata koronavirukselle alttiita ryhmiä. Riskiryhmiä ovat perussairauksia sairastavat iäkkäät henkilöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ja laitoksissa tai hoivakodeissa asuvat ihmiset.

Näillä toimilla Eksotessa varmistetaan, että vakavista oireista kärsivät saavat hoitoa.

─ Soita Päivystysapuun 116 117 vain, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee. Ota yhteyttä ensin puhelimitse, jotta tauti ei leviä muihin, Eksote ohjeistaa tiedotteessaan.

Työpaikkojen sairaspoissaoloissa pitää ensisijaisesti olla yhteydessä omaan työnantajaan toimipaikkakohtaisten ohjeiden saamiseksi. Eksote on vedonnut maakunnan työnantajiin, ettei sairaspoissaolotodistusta edellytetä lyhyiden poissaolojen vuoksi.

Koronavirustilanne (covid-19) on muuttunut nopeasti. Epidemia-alueista on luovuttu ja epäilyn sekä näytteenoton kriteerejä on muutettu.

Koska kaikkia ei enää testata, Eksote ei julkaise enää päivittäin varmistettuja koronavirustartuntoja.

