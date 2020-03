Väärä hälytys Savitaipaleella – ketään ei ollut joutunut veden varaan Olkkolan rannassa – palokunta muistuttaa kevätjäillä liikkuvia erityisestä valppaudesta

0

Pelastustehtävä osoittautui vääräksi hälytykseksi Savitaipaleella sunnuntaina 15. maaliskuuta.

Pelastuslaitos sai puoliltapäivin hälytyksen ihmisen vedestä pelastamistehtävälle Olkkolan uimarannan alueelle, mutta pian paikalle saapumisen jälkeen viranomaisille ilmoitettiin, että ketään ei ollut veden varassa.

Savitaipaleen palokunta kertoo tapauksesta Facebook-sivuillaan. Päivityksessä arvellaan, että Olkkolan operaatio on saattanut herättää paikallisissa ihmetystä.

Palokunnasta muistutetaan, että jäillä liikkuessa on oltava nyt erityisen valppaana, sillä päivälämpötilat ja aurinko heikentävät jään paksuutta hiljalleen, mutta varmasti.

– Jos lähdet jäälle liikkumaan, on siitä hyvä ilmoittaa jollekin tutulle ja pitää puhelin äärellä. Jos annat arvioidun paluuajan, milloin tulet pois jäältä, pyri pitämään siitä kiinni, palokunta ohjeistaa.

Jos jäillä ulkoilu venyy sovittua pidemmäksi ja kaikki on kunnossa, on myös tällöin viisasta ilmoittaa tilanteesta huolestumisen ja turhien hätäilmoitusten välttämiseksi.

– Vastaavasti jos vähääkään epäilet jonkun joutuneen pulaan, on aina parempi soittaa 112 hyvissä ajoin, palokunnasta summataan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.