Näin koronavirustilanne vaikuttaa Länsi-Saimaan alueella – katso täältä toimenpiteet sekä perutut tai siirretyt tapahtumat ja tilaisuudet

0

Lemi

Lemin kunnan koronavirustiedote pe 13.3.

Lemin nuorisoseuran Pekka Puupää kesälaitumilla -näytelmän neljä esitystä la–su 14.3.–15.3. & la–su 21.3.–22.3. peruttu. Korvaavia esityksiä suunnitellaan toukokuulle.

Luento Lemillä perustetun konekiväärikomppanian vaiheista talvisodasta su 15.3. peruttu.

Hyvä ikääntyminen -iltapäiväkahvit ma 16.3. peruttu. Siirretään myöhempään ajankohtaan.

Savitaipale

Savitaipaleen kunnan koronavirustiedotteet 12.3. & 13.3.

Kunnan ylläpitämät liikuntapaikat (liikuntatalo ja kuntosali) suljetaan 14. maaliskuuta lähtien, kunnes toisin ilmoitetaan. Liikuntatalo on toistaiseksi vain koululiikunnan käytössä.

Kunnan järjestämät yleisötapahtumat perutaan 31. toukokuuta asti.

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus ”Ilo pintaa vaik syvän märkänis” pe 13.3. peruttu.

Heituinlahden nuorisoseuran tanssikausi on päättynyt. Myös nuorisoseurantalo on suljettu. Tilanne arvioidaan uudestaan 31. maaliskuuta.

Länsi-Saimaan Sanomien 70-vuotisjuhlakakkukahvit to 19.3. peruttu. Uusi ajankohta tiedotetaan myöhemmin.

Taipalsaari

Taipalsaaren kunnan koronavirustiedote pe 13.3.

Kunnanvaltuuston kokous ke 18.3. peruttu.

Suomenniemi

Suomenniemen nuorisoseuran Käki kukkuu kostoa -näytelmän kaikki esitykset peruttu. Näillä näkymin esitykset siirtyvät syys-lokakuulle. Mahdollisesti joitakin esityksiä myös Suomenniemi-viikolla heinäkuussa.

Taipaleen seurakunnan kaikki kerhot, ryhmät, konsertit, kirkkokahvit, tilaisuudet ja tapahtumat perutaan 16. maaliskuuta alkaen toukokuun loppuun saakka. Jumalanpalvelukset pidetään, mutta pääsääntöisesti ilman ehtoollista. Myös kirkolliset toimitukset hoidetaan. Kasteperheiden ja vihkiparien kanssa voidaan sopia toimituksen siirrosta uuteen ajankohtaan.

Listaa päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä