Länsi-Saimaan kuntien terveysasemat toimivat tällä hetkellä normaalisti tavanomaisella miehityksellään. Eksoten Lappeen ja Länsi-Saimaan terveysasemien johtava ylilääkäri Sami Raasakka muistuttaa, että Savitaipaleen ja Lemin asemilla ei ole kiireellistä lääkärin vastaanottoa, vaan kiireellistä apua tarvitsievian tulee soittaa päivystysapunumeroon 116 117.

Muutoin soitetaan omalle terveysasemalle normaaliin tapaan.

– Hengitystieoireisena ei pidä tulla asemalle ilman etukäteissoittoa. Suurin osa lievistä infektioista hoituu hyvin ja turvallisesti kotioloissa, Raasakka sanoo.

Hän jatkaa, että jos asiakkaalle on varattu aika muusta syystä, mutta hänelle tulee flunssaoireita, aika tulee perua. Samana päivänä perutusta ajastakaan ei mene sakkomaksua.

Jos käytännöt muuttuvat, niistä tullaan tiedottamaan.

Eksote on tiedottanut, että päivystysapunumeroon (116 117) soitetaan vain, jos vointi on sellainen, ettei pärjää Eksoten verkkosivuilta www.eksote.fi löytyvillä kotihoito-ohjeilla. Lievistä oireista ei suositella soitettavan numeroon. Jos epäilee koronavirustartuntaa, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta viikon ajan. Omaolo-oirearvion ajanvaraus on toistaiseksi suljettu.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi