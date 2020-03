Näin koronavirustilanne vaikuttaa Länsi-Saimaan alueella – katso täältä toimenpiteet sekä perutut tai siirretyt tapahtumat ja tilaisuudet

0

Lemi

Lemin kunnan koronavirustiedotteet 13.3. & 16.3.

Lemin nuorisoseuran Pekka Puupää kesälaitumilla -näytelmän neljä esitystä la–su 14.3.–15.3. & la–su 21.3.–22.3. peruttu. Korvaavia esityksiä suunnitellaan toukokuulle.

Luento Lemillä perustetun konekiväärikomppanian vaiheista talvisodasta su 15.3. peruttu.

Hyvä ikääntyminen -iltapäiväkahvit ma 16.3. peruttu. Siirretään myöhempään ajankohtaan.

Kuntosali suljetaan 17.3. lähtien, kunnes toisin ilmoitetaan.

Savitaipale

Savitaipaleen kunnan koronavirustiedotteet 12.3. , 13.3. & 16.3.

Kunnan ylläpitämät liikuntapaikat (liikuntatalo ja kuntosali) suljetaan 14.3. lähtien, kunnes toisin ilmoitetaan. Liikuntatalo on toistaiseksi vain koululiikunnan käytössä.

Kunnan järjestämät yleisötapahtumat perutaan 31.5. asti.

Ylioppilaskirjoitusten reaaliaineiden kokeet on aikaistettu suoritettaviksi ti 17.3. ja to 19.3. Aikataulu on siis tiivistetty niin, että saamen äidinkielen kieltä lukuun ottamatta tämän kevään tutkinto järjestetään 20.3. mennessä.

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus ”Ilo pintaa vaik syvän märkänis” pe 13.3. peruttu.

Savitaipaleen kansalaisopiston kevätlukukausi päättyy aikaistetusti 17.3.

Heituinlahden nuorisoseuran tanssikausi on päättynyt. Myös nuorisoseurantalo on suljettu. Tilanne arvioidaan uudestaan 31.3.

Länsi-Saimaan Sanomien 70-vuotisjuhlakakkukahvit to 19.3. peruttu. Uusi ajankohta tiedotetaan myöhemmin.

Taipalsaari

Taipalsaaren kunnan koronavirustiedotteet 13.3., 16.3. & 17.3.

Kunnanvaltuuston kokous ke 18.3. peruttu.

Liikuntasalit ja kuntosalit suljetaan 17.3.2020 lähtien toistaiseksi.

Nuorisotila Helmi suljetaan 17.3.2020 lähtien toistaiseksi. Taipalsaari Dream LANs-tapahtuma siirtyy tulevaisuuteen.

Kunnan toimitiloissa olevien tilaisuuksien, tapahtumien ja vuorojen varaukset peruutetaan 17.3.2020 lähtien toistaiseksi.

Kirjaston lainaustoiminta on toistaiseksi avoinna kirjaston normaalien aukioloaikojen ja omatoimiajan puitteissa.

Väinölä suljetaan 17.3.2020 lähtien toistaiseksi. Kohtaamispaikka Luoto suljetaan 17.3.2020 lähtien toistaiseksi.

Taipalsaaren kunnantalo suljetaan 17.3.2020 lähtien toistaiseksi. Asioita voi hoitaa sähköisissä järjestelmissä, puhelimitse tai sähköpostilla. Kunnantalon alakerran yrittäjän ylläpitämään ruokalaan pääsee rannan puoleisesta ovesta.

Etelä-Karjalan kansalaisopiston opetus- ja kurssitoiminta keskeytetään kahdeksi viikoksi 16.3. alkaen.

Suomenniemi

Suomenniemen nuorisoseuran Käki kukkuu kostoa -näytelmän kaikki esitykset peruttu. Näillä näkymin esitykset siirtyvät syys-lokakuulle. Mahdollisesti joitakin esityksiä myös Suomenniemi-viikolla heinäkuussa.

Suomenniemen kirjasto suljetaan su 15.3. alkaen. Sulku koskee myös omatoimikäyttöä. Lainassa olevan aineiston voi uusia soittamalla arkisin klo 10–16 kirjaston puhelinnumeroon 0400 348 256. Suomenniemen kirjastolla toimii lisäksi asiointipiste, joka palvelee ma klo 11–18 ja pe klo 10–16 sovitusti siten, että asiakkaalle avataan ovi pyynnöstä (puh. 0400 348 256).

Taipaleen seurakunnan kaikki kerhot, ryhmät, konsertit, kirkkokahvit, tilaisuudet ja tapahtumat perutaan 16.3.–31.5. Jumalanpalvelus pidetään ainoastaan Savitaipaleen kirkossa. Sanajumalanpalvelus toimitetaan ilman seurakuntalaisia, joiden on mahdollista osallistua siihen netin välityksellä. Savitaipaleen kirkko on auki sunnuntaisin klo 11-13 yksityistä hiljentymistä ja rukousta varten. Kirkolliset toimitukset kuitenkin hoidetaan. Kasteperheiden ja vihkiparien kanssa voidaan sopia toimituksen siirrosta uuteen ajankohtaan. Lisäksi Savitaipaleen Missiotori sulkee ovensa, mutta seurakuntatoimistot ovat avoinna entiseen tapaan.

Listaa päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee.

