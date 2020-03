Miten koronaviruksesta johtuvat poikkeusjärjestelyt vaikuttavat arkeesi? – Etsimme haastateltavia!

0

Miten päiväsi on sujunut, jos sinut on laitettu etätöihin? Millaista on koulunkäynti kotioloissa? Miten yli 70-vuotiaiden karanteenissa menee? Oletko hamstrannut ruokaa tai lääkkeitä? Hoitavatko isovanhemmat suosituksista huolimatta lapsiasi? Pelottaako tilanne?

Etsimme haastateltavia Länsi-Saimaan Sanomien lehtijuttuun. Jos asut tai mökkeilet paraikaa lehtemme levikkialueella (Lemi, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari) ja sinua saa jututtaa, ilmoittaudutko meille osoitteeseen toimitus@lansisaimaa.fi. Haastattelu voidaan hoitaa puhelimessa. Mahdollinen itse otettu tilannekuva sopii kuvitukseksi.

Aihetta voi kommentoida vapaasti myös kommenttikenttään.

LSS

