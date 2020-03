0

Vierailukielto on ruuhkauttanut Eksoten hoitajien puhelimet.

Eksoten sairaaloissa, asumispalveluyksiköissä ja hoitolaitoksissa toivotaan nyt, että potilaan tai asiakkaan vointia kysytään puhelimitse suoraan potilaalta tai asiakkaalta itseltään.

Mikäli tämä ei kykene itse tietoja antamaan, toiveena on, että omaisista vain yksi ottaisi yhteyttä sairaalaan.

–Etelä-Karjalan keskussairaalassa hoitajien puhelinlinjat käyvät nyt kuumina. Siksi toivomme, että ainoastaan lähiomainen ottaa yhteyttä kysyäkseen hoidettavan kuulumisia ja välittää terveiset eteenpäin muille läheisille, vuodeosastojen palvelupäällikkö Kirsi Tapiola-Huomo toteaa tiedotteessa.

Tällä hetkellä ulkopuolisten vierailut Eksoten sairaaloissa, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty koronaviruksen vuoksi. Näin pyritään turvaamaan asiakkaiden ja henkilökunnan terveys.

Eksote muistuttaa, että omalla mobiililaitteellaan potilas voi olla yhteydessä läheisiinsä myös videopuhelulla tai Skypellä.

– Eksoten toimipisteissä on tarjolla avoin verkko, Meita Open, mutta ensisijainen yhteys on aina potilaan mahdollinen oma dataliittymä, tiedotteessa todetaan.

