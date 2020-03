Ihmiskontakteja on mahdollisuuksien mukaan vältettävä: myös Länsi-Saimaan kunnissa noudatetaan valtakunnallisia toimintaohjeita poikkeustilassa – ohessa kaikki tähän mennessä tehdyt koronauutisemme

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustila on tuonut lähiviikkojen ajoiksi lukuisia muutoksia päivittäiseen elämään koko maassa.

Koulut on suljettu, julkisia tiloja on suljettu, ylioppilaskirjoitusten aikataulua on tiivistetty, harrastusmahdollisuuksia rajoitettu, tapahtumia peruttu, yli 70-vuotiaita ohjeistettu pysymään kotona ja lastenhoitokin neuvottu järjestämään kotona mahdollisuuksien mukaan.

Käsi- ja yskimishygieniasta on jo viikkoja muistutettu aktiivisesti. Ihmiskontakteja ja kaikkea matkustelua neuvotaan välttämään.

Työnantajapuoli ohjeistaa etätyöhön. Palavereja siirretään myöhempään ajankohtaan tai hoidetaan sähköisesti.

Linjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksi ovat voimassa 13. huhtikuuta saakka. Ihmisiä myös Länsi-Saimaan kunnissa kehoitetaan omatoimisesti seuraamaan Valtioneuvoston, Eksoten ja THL:n tiedotusta.

Kunnat viestivät verkkosivuillaan ja somekanavissaan päivittyvää tilannetta.

Paikallisesti kehitetään uusia toimia auttaa ja viestiä poikkeuksellisessa tilanteessa. Savitaipaleella on muun muassa perusteilla neuvontapuhelin. Suunnittelu on käynnissä. Asiasta tulee lisäinfoa ensi viikolla.

Tähän mennessä julkaistut koronatilanteeseen liittyvät juttumme:

Pelastuslaitos ei järjestä koulutuksia tai tapahtumia toistaiseksi, kaikki kiireetön on keskeytetty – kiireellinen pelastustoiminta turvataan kaikissa tilanteissa (18.3.)

Leipä- ja lääkehyllyillä on käynyt kuhina – kaupat tarjoavat riskiryhmään kuuluville omia asiointiaikoja, lääkkeiden myyntiä voidaan rajoittaa (18.3.2020)

Koulut siirtyivät etäopetukseen tänään – ylioppilaskirjoitukset tehdään tiivistetyllä aikataululla, kokelaiden ja valvojien turvallisesta työympäristöstä huolehditaan (18.3.2020)

Länsi-Saimaan Sanomien asiakaspalvelu jatkuu verkossa ja puhelimitse (18.3.2020)

Eksote kieltää vierailut sairaaloissa ja yksiköissä – tietyissä tapauksissa läheisten käynnit sallitaan (17.3.2020)

Taipaleen seurakunnan kirkoista ainoastaan Savitaipaleella on sunnuntaina jumalanpalvelus, mutta sekin ilman seurakuntalaisia – Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päivittää ohjeistuksiaan tilanteen eläessä (17.3.2020)

Länsi-Saimaan kuntien terveysasemat toimivat samalla miehityksellä kuin ennenkin – hengitystieoireista kärsivän ei tule mennä asemalle ennen soittoa, ei-kiireellisiä aikoja siirretään myöhemmäksi tai pyritään hoitamaan puhelimessa (17.3.2020)

Taipalsaari mahdollistaa koululaisille etäopetuksen tiistaista lukien – myös varhaiskasvatuksen lapset suositellaan hoitamaan kotona, jos vain suinkin on mahdollista (16.3.2020)

Eksote testaa vain riskiryhmiin kuuluvat ja vakavista oireista kärsivät – päivittäin varmistettuja koronavirustartuntoja ei enää julkaista (15.3.2020)

Eksote supistaa kiireetöntä toimintaansa – kansalaisten toivotaan ottavan yhteyttä terveydenhuoltoon vain kiireellisissä tapauksissa (13.3.2020)

Etelä-Karjalassa on todettu toinen koronavirustartunta (11.3.2020)

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat huomenna – Savitaipaleella pyritään välttämään sairastumisia kaikin keinoin, sillä koronavirus estäisi kokelaan osallistumisen kokeisiin (9.3.2020)

Etelä-Karjalassa on varmistettu ensimmäinen koronavirustartunta – Eksote ei enää kerro testattujen henkilöiden tai valmistuneiden testien määrää (6.3.2020)