0

Savitaipaleella sattui torstaina aamulla öljyvahinko. Kevyttä polttoöljyä valui Mustapääntieltä kohti Urheilutien ja Kievarintien risteystä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Markus Kuosmanen kertoo, että öljyä ehti levitä sulamisvesien mukana noin 150 metrin matkalle.

Hänen mukaansa kevyttä polttoöljyä arvioidaan vuotaneen yhteensä noin 15 litraa.

Kuosmanen ei kerro, mistä vuotanut öljy on peräisin. Pelastuslaitoksella on kuitenkin hänen mukaansa alustava arvio asiasta.

Pelastuslaitos on aamupäivän aikana imeyttänyt öljyn ja kerännyt imeytysaineen talteen.

Pelastuslaitos sai tiedon öljyvahingosta noin puoli kymmeneltä aamulla.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi