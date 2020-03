0

Toimintakeskus Suvanto on suljettu ulkopuolisilta palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asukkaiden ja henkilökunnan suojelemiseksi. Sama pätee muissa vastaavissa paikoissa.

Saattohoitotilanteessa puolison tai läheisten vierailu on mahdollinen. Keittiö on toiminnassa.

– Kaikki virkistystoiminta toteutetaan talon henkilöstön toimesta, toiminnanjohtaja Viivi Järvinen sanoo.

– Pyrimme löytämään yhtä lailla mielekkyyttä arkeemme kuin ennen rajoituksiakin. Rajoitukset vaikuttavat paljon talomme toimintaan, mutta näen ne kaikki erittäin positiivisena asiana viruksen leviämisen ehkäisemisen kannalta. Tämä on kokonaisuutena kuitenkin pieni haitta verrattuna siihen, että joutuisimme kärsimään tartunnan aiheuttamista asioista. Terveys ennen kaikkea, hän summaa.

Lue myös: Eksote kieltää vierailut sairaaloissa ja yksiköissä – tietyissä tapauksissa läheisten käynnit sallitaan (17.3.)

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.