Ohjeita jätteiden käsittelyyn on tarkennettu koronaviruksen vuoksi. Etelä-Karjalan jätehuollon tiedotteen mukaan viruksen leviäminen jätteiden välityksellä on epätodennäköistä, mutta jätehuollon toimivuus halutaan varmistaa.

Kotitalouksia kehotetaan lajittelemaan nenä- ja lautasliinat kuivajätteisiin. Lisäksi sairastuneiden jätteet on kerättävä erikseen pussilla päällystettyyn roskakoriin. Täyttynyt roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään kuivajäteastiaan. Tämä tehdään päivittäin.

Kaikki roskapussit tulee sulkea joko ristiin sitomalla tai teippaamalla ennen niiden viemistä kuivajäteastiaan. Jos jäteasian tyhjennyksiin tulee poikkeustilan vuoksi katkoksia, jätteet tulee pakata tiiviisti ja säilöä ne haittaeläimiltä suojattuun tilaan.

