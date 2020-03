Savitaipaleella ja Lemillä avattiin puhelinneuvonta – numerosta vastataan mieltä askarruttaviin kysymyksiin vallitsevassa koronatilanteessa

0

Savitaipale ja Lemi ovat aloittaneet tänään maanantaina puhelinneuvonnan vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi.

Savitaipaleella puhelinneuvonta on avoinna kello 8–15. Neuvonnan puhelinnumero on 040 619 6191. Kunta tiedottaa asiasta verkkosivuillaan ja Facebookissa.

Neuvontapuhelin on tarkoitettu savitaipalelaisille ja erityisesti ikäihmisille.

Numerossa vastataan arjessa askarruttaviin kysymyksiin.

– Palvelu on tarkoitettu ainoastaan ruoka- ja asiointiapuun liittyviin kyselyihin sekä vaikeassa asemassa olevien kuntalaisten asioiden selvittämiseen, kunnasta kerrotaan.

Kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten huolenpidosta vastaa ensisijaisesti Eksoten hoitohenkilökunta.

Lemin kunnan avaama infopuhelin on avoinna arkisin kello 9–15. Palvelun puhelinnumero on 050 619 8330.

Infopuhelimessa vastaaja tarjoaa keskusteluapua ja neuvoa mieltä askarruttavissa asioissa.

Tarvittaessa infopuhelimeen soittanut ohjataan eteenpäin.

Lemin kunta muistuttaa, että terveyteen liittyviin kysymyksiin vastaa edelleen Eksote. Infopuhelimen vastaajalla ei ole terveydenhuollon koulutusta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Juttua muokattu 23.3. klo 10.13: Lisätty tieto Lemin infopuhelimesta ja vaihdettu kuva.

