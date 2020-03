Konstun uusi lämpölaitos sai ympäristöluvan – puuperäisellä polttoaineella korvataan maakaasu

0

Lappeenrannan lupalautakunta on myöntänyt ympäristöluvan Adven-yhtiön uudelle lämpölaitokselle Taipalsaarelle. Laitoksen nimellisteho on kaksi megawattia ja se käyttää kiinteää puuperäistä polttoainetta.

Konstuun rakennettava energiantuotantolaitos tuottaa lämpöä Taipalsaaren Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Uudella kattilalla korvataan Taipalsaaren Lämmön maakaasukattiloiden tuottama lämpö.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Samoilla sivuilla on sähköisesti nähtävillä myös päätösasiakirja muutoksenhakuohjeineen 22. huhtikuuta asti.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.