Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren hyvinvointiasemilla ei enää hoideta hengitysinfektioista kärsiviä potilaita – Eksote avasi infektiovastaanotot Armilaan, Honkaharjuun sekä Parikkalaan

Eksote on avannut kolme infektiovastaanottoa tämän ja viime viikon aikana. Vastaanotot avattiin Lappeenrannan Armilaan, Imatran Honkaharjuun ja Parikkalaan.

Vastaanotoilla hoidetaan hengitystieinfektio-oireisia potilaita. Vastaanotoille ei voi saapua omatoimisesti, vaan niille ohjataan terveys- ja hyvinvointiasemien palvelunumeroista sekä päivystysavun numerosta 116 117.

Avattujen infektiovastaanottojen tarkoitus on minimoida hoitoon hakeutumisesta johtuvat tartunnat.

Lemin, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Luumäen, Joutsenon, Sammonlahden ja Rautjärven hyvinvointiasemilla ei hoideta enää hengitysinfektioista kärsiviä potilaita, vaan heidät ohjataan yllä mainituille muille vastaanotoille. Nämä hyvinvointiasemat palvelevat muita kiireellisiä kuin hengitystieoireisia potilaita.

Armilassa potilaat ohjataan opasteiden avulla sisään erillisen sisäänkäynnin kautta. Honkaharjussa infektiopotilaat saapuvat infektiovastaanotolle sairaalan sisäänkäynnistä. Parikkalassa hengitysinfektiopotilaat ohjataan erillisiin tiloihin talon toisesta sisäänkäynnistä.

Muut potilaat Parikkalassa, Armilassa ja Honkaharjussa hoidetaan rakennuksen normaaleissa vastaanottotiloissa, joihin on erilliset sisäänkäynnit.

Honkaharjun kiirevastaanoton toimintaa on muokattu iltaisin ja viikonloppuisin. Infektiopotilaat on ajastettu saapumaan eri aikaan ja heidän osaltaan käytetään erillistä infektiovastaanoton tilaa.

Jos tulee ilmi kiireellinen hoidontarve, tulee soittaa numeroon 116 117, josta ohjataan oikealle vastaanotolle.

– Jos epäilet koronavirustartuntaa, täytä ensin oirearvio osoitteessa omaolo.fi., Eksote ohjeistaa.

Erityisesti hengitystieinfektioissa on tärkeää tehdä ensin oirearvio ja kiireellisissä tapauksissa soittaa 116 117. Suoraan vastaanotoille ei saa saapua. Henkeä uhkaavissa tilanteissa tulee soittaa suoraan hätänumeroon 112.

Omaoloon on avattu CE-merkitty koronavirustaudin oirearviokysely. Palvelu ohjaa tarvittaessa suoraan oikealle ammattilaiselle, terveysneuvontaan tai hätätilanteissa 112. Kysely on toteutettu yhteistyössä THL:n kanssa.

toimitus@lansisaimaa.fi

