Lukijan mielipide: Auta avun tarpeessa

0

Suomessa koronaviruksen arvioidaan aiheuttavan vähintään 1 000 kuolemaa.

Kaikkein pessimistisimmät arviot kertovat paljon suuremmista luvuista. Ja ikävä kyllä, korona kohtelee kaikkein rankimmin ikäihmisiä.

Eikä siinä kaikki. Arvioin, että koronan seurauksena tuleva talouslama voi olla jopa pahempi kuin esimerkiksi 90-luvun syvä lama.

Onneksi suomalaiset pankit ovat nyt vahvassa kunnossa, mutta valtion ja kuntien talous ei ole kestävällä tolalla.

Soita ja kysy vointia.

Italiasta voi käynnistyä rytinä, jonka vaikutukset ulottuvat muihinkin maihin.

Silti ei ole syytä epätoivoon. Suomi ja koko ihmiskunta on vuosikymmenien ja vuosisatojen ajan selvinnyt monista koettelemuksista. Yhdessä me selviämme tästäkin.

Nyt on ajateltava erityisesti yksin tai kaksin asuvia ikäihmisiä.

Monet heistä koronan saatuaan ovat avun tarpeessa. Ja varsinkin nyt, kun on liikkumisrajoituksia. Seuraa siis heidän pärjäämistään.

Soita ja kysy vointia. Ja auta tarvittaessa.

REIJO TOSSAVAINEN

Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.