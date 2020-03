Pääkirjoitus: Etätyö ja lähituki haastavat perheitä korona-arjessa

0

Vallitseva korona-aika kerryttää monenlaista tietoa etätyöstä työnantajille ja -tekijöille.

Kaikilla aloilla ja tietyissä työtehtävissä etätyö ei ole mahdollista. Lisäksi poikkeusaikana arvioinnissa on muuttujia, mutta jo nyt on tullut esiin seikkoja, jotka pätevät myös arjen rullatessa normaalisti.

Etätyö on parhaimmillaan erittäin tehokasta, ja se hyödyttää molempia osapuolia.

Täyden hyödyn irtisaaminen edellyttää luottamusta työnantajalta, sitoutumista työntekijältä, riittävää tietoteknistä laitteistoa ja ennen kaikkea tietoteknisiä taitoja.

Puhutaan sekä henkisistä että taloudellisista voimavaroista.

Oppilaiden osaamisessa on eroja samoin kuin koulujen ja yksittäisten opettajien valmiuksissa ja toimintatavoissa.

Vastaavaa arviointia tehdään nyt myös oppilaitoksissa. Uusi linjaus, joka mahdollistaa kaikille 1.–3.-luokkalaisille lähiopetuksen vallitsevassa tilanteessa, kertoo sen, että pienimmille koululaisille etäopetus ei ole hyvä ratkaisu. Eikä se normaalitilanteessa ole edes vaihtoehto.

Kaikki tekevät varmasti parhaansa, mutta liian helpolla ei nyt päästä missään. Koululaisten etäopiskeluun vaikuttavat samat asiat kuin työelämässä.

Oppilaiden osaamisessa on eroja samoin kuin koulujen ja yksittäisten opettajien valmiuksissa ja toimintatavoissa.

Etäopiskelun ongelma kiteytyy jo itse termissä: lähituki puuttuu. Sitä tarvitsevat erityisesti nuorimmat oppilaat.

Varsinkin niissä kodeissa, joissa molemmat vanhemmat tekevät etätöitä ja eka- tai tokaluokkalainen on kotikoulussa, on arki haastavaa tasapainoilua.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.