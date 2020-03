Tekninen lautakunta hylkäsi Lemin seurakuntatalon purkulupahakemuksen – korjaustarve ei riitä perusteeksi purkamiselle

0

Lemin tekninen lautakunta hylkäsi viime torstaina kunnan rakennustarkastajan esityksen mukaisesti Taipaleen seurakunnan jättämän purkulupahakemuksen Lemin seurakuntatalosta.

Päätöstä perustellaan muun muassa Etelä-Karjalan museon ja ely-keskuksen lausunnoilla sekä kaavoituksella. Esimerkiksi asemakaavassa Lemin seurakuntatalo on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja/tai ympäristöllisesti arvokkaaksi rakennukseksi.

Etelä-Karjalan museon lausunnossa mainitaan muun muassa, että korjaustarve ei ole riittävä peruste kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen purkamiselle. Museo katsoo, että ensisijainen vaihtoehto on seurakuntatalon säilyttäminen.

Ely-keskuksen mukaan Lemin seurakuntatalon purkamiselle ei ole perusteita tai edellytyksiä.

Lemin seurakuntatalo on ollut käyttökiellossa viime vuoden maaliskuusta lähtien.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

