Ensi kesäkuulle kaavailtu Capital of Metal L1ve -tapahtuma perutaan koronaviruksen vuoksi. Mayor of Metalin Jussi Stoor kertoo tiedotteessa, että tapahtuma pyritään kuitenkin järjestämään myöhempänä ajankohtana.

Capital of Metal L1ve -tapahtuma on järjestetty kahtena edelliskesänä. Tänä vuonna tapahtumaa oli tarkoitus viettää Jalkosalmen lavan sijaan Lemin kirkonkylällä.

Aiemmin keväällä tämän vuoden esiintyjiksi ilmoitettiin lappeenrantalainen SAROF, kajaanilainen SoulHealer sekä paikallinen Lem1 All Stars.

Tapahtuma oli tarkoitus järjestää 13. kesäkuuta.

