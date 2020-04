0

Viimeisen viikon aikana on jälleen sopeuduttu lisää elämiseen poikkeusoloissa, joiden aiheuttamia toimia hallitus ilmoitti jatkavansa 13. toukokuuta saakka. Tilanteella on vaikutusta kaikkeen, ja kriisi tulee iskemään myös Länsi-Saimaan kuntiin. Kaikkia vaikutuksia on vielä mahdoton tietää tai ennustaa, sillä tilanteen kestosta ei ole täyttä varmuutta.

Koronatilanteesta selviämiseen on perustettu erilaisia auttavia palveluja, joita erityisesti riskiryhmiin kuuluvien suositellaan käyttävän.

Tässä viimeisen viikon aikana julkaistut koronatilanteeseen liittyvät juttumme:

