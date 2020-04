0

Savitaipaleella on kunnan aikuisväestön suuruuteen suhteutettuna eniten riskiryhmiin kuuluvia, kun verrataan kaikkia Etelä-Karjalan kuntia toisiinsa. Savitaipaleella on runsaasti riskiryhmään kuuluvia myös koko maan tasolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi eilen tiedot koronaviruksen vuoksi riskiryhmiin kuuluvien määristä eri kunnissa.

Sen mukaan Savitaipaleella yli 18-vuotiaista peräti 38,8 prosenttia kuuluu riskiryhmään sairautensa tai ikänsä vuoksi.

Savitaipale löytyy myös koko maata kuvaavan tilaston kärkipäästä. Eniten riskiryhmiin kuuluvia on Vesannossa, jossa riskiryhmiin kuuluvien osuus on 42,3 prosenttia aikuisväestöstä.

Lemillä ja Taipalsaarella riskiryhmiin kuuluvien osuus on pienempi. Lemillä riskiryhmiin kuuluvien osuus aikuisväestöstä on 27,5 prosenttia, Taipalsaarella puolestaan 26,9 prosenttia.

Lemin ja Taipalsaaren taakse jää Etelä-Karjalan kunnista ainoastaan Lappeenranta, jonka aikuisväestöstä 24,7 prosenttia kuuluu riskiryhmiin.

THL:n tilastossa riskiryhmiin kuuluvia ovat kaikki yli 70-vuotiaat sekä osa 18–69-vuotiaista. 18–69-vuotiaista riskiryhmiin on katsottu kuuluviksi esimerkiksi vaikea-asteista sydän- tai verenkiertoelimistön sairautta ja vastustuskykyä heikentävää tautia sairastavat.

Diabeetikoista riskiryhmiin on katsottu ne, joilla tautiin liittyy komplikaatioita.

Savitaipaleen asukkaista yli 70-vuotiaita on 996. Lisäksi 18–69-vuotiaista 135 kuuluu sairautensa vuoksi riskiryhmään.

Lemillä ikänsä vuoksi riskiryhmään kuuluvia on 539, ja 18–69-vuotiaita riskiryhmään kuuluvia 104.

Taipalsaarella yli 70-vuotiaita on 816, ja nuorempia riskiryhmiin kuuluvia 193.

Iäkkäiden osuus koko väestöstä on selvästi suurinta Savitaipaleella, jossa yli 70-vuotiaita on 29,4 prosenttia kunnan asukkaista.

Lemin asukkaista yli 70-vuotiaita on 18,1 prosenttia.

Taipalsaaren asukkaista iäkkäitä on 17,5 prosenttia.

Riskiryhmien suuruudella on koronavirusepidemian aikana merkitystä sairaanhoitopiireille. Koko Etelä-Karjalassa riskiryhmiin kuuluvia on noin 30 000, ja heidän osuutensa maakunnan aikuisväestöstä on noin 32,6 prosenttia.

– Sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää tietoa arvioidessaan, kuinka moni mahdollisesti tarvitsee sairaalahoitoa koronaepidemian aikana sekä kuinka paljon tarvitaan hoitohenkilökuntaa ja muita resursseja, THL:n tutkimusprofessori Tiina Laatikainen toteaa THL:n tiedotteessa.

THL:n mukaan Suomessa on kaikkiaan yli 870 000 yli 70-vuotiasta.

Lisäksi koko maan 18–69-vuotiaista riskiryhmään kuuluu noin 200 000 ihmistä.

