Lemin ja Savitaipaleen kunnanvaltuustot kokoontuvat tänään – kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ja kuntalaiset voivat seurata kokouksia verkossa

Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnanvaltuustot kokoontuvat tällä viikolla.

Koronavirustilanteen vuoksi kokousten pitämisessä ja niiden välittämisessä kuntalaisille hyödynnetään teknologiaa.

Lemin ja Savitaipaleen kunnanvaltuustojen on määrä kokoontua tänä iltana.

Savitaipaleen kunnanvaltuuston kokous alkaa kello 18. Savitaipaleen kunnan hallintojohtaja Virpi Myllyharjun mukaan osa valtuutetuista saapuu paikalle. Osa on ilmoittanut osallistuvansa kokoukseen etäyhteydellä.

Kunnassa selvitetään parhaillaan mahdollisuutta esittää kokous suorana verkossa.

Mikäli kokouksen videointi onnistuu, linkki videoon ilmoitetaan myöhemmin tänään Savitaipaleen kunnan verkkosivujen niin sanotulla ilmoitustaululla.

Myös Lemillä kunnanvaltuusto kokoontuu mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin. Kokous alkaa kello 19.

Lemin kunnan keskusarkistonhoitaja Jesse Savolaisen mukaan suurin osa valtuutetuista on osallistumassa kokoukseen sähköisesti.

– Voi olla, että koulukeskuksen auditoriossa on paikalla ainoastaan kunnanjohtaja, Savolainen kertoo.

Lähetystä kokouksesta voi seurata kunnan verkkosivuilla ja Facebook-sivustolla ilmoitettavan linkin takaa.

Lisäksi koulukeskuksella on mahdollisuus seurata kokousta.

Taipalsaaren kunnanvaltuuston kokous pidetään tulevana keskiviikkona kirkonkylän koulun liikuntasalissa.

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaan mukaan näillä näkymin kokousta ei ole aikomus videoida verkossa katsottavaksi. Kokous alkaa kello 18.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

