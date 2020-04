Kunnan vuokra-asukkaille alkoi oma neuvonta Taipalsaarella – korona-aikana yhteyden saa puhelimitse tai sähköpostilla

0

Taipalsaaren kunta on aloittanut vuokra-asukkaidensa neuvontapalvelun huhtikuun alussa.

Kunnan tiedotteen mukaan asukasneuvonta on asumissosiaalista työtä, jota tekee tehtävään palkattu asumistukihenkilö. Työskentelyalueena on koko Taipalsaari.

Työllä pyritään ennaltaehkäisemään vuokra-asukkaiden talousvaikeuksien syntymistä tai niiden kärjistymistä.

Ensisijainen tavoite on asumisen turvaaminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy.

Asukasneuvoja voi auttaa muun muassa vuokranmaksuvaikeuksissa, häätöuhkatilanteissa, asumiseen liittyvien tukien ja etuuksien hakemisessa sekä asuntohakemuksen täyttämisessä.

Työnkuvaan kuuluu muun muassa neuvonta- ja ohjaustyötä, asumiseen liittyvää palveluohjausta sekä asukkaiden itsenäisen suoriutumisen ja elämänhallinnan tukemista sosiaaliohjauksen keinoin.

Asukasneuvojia ovat Taipalsaaren kunnan työllistämisyksiköstä kasvatustieteiden kandidaatti Vesa Lainpelto ja Saimaan ammattikorkeakoulusta sosiaalialan toisen vuosikurssin opiskelija Laura Hallahuhta-Penttilä.

Korona-ajassa suoria asiakaskontakteja vältetään myös asukasneuvonnassa.

Yhteyden saa puhelimitse 040 839 5338 tai sähköpostitse asukasneuvonta@taipalsaari.fi.

– Kontaktit hoidetaan puhelimitse tai sähköpostilla, huomauttaa kunnasta palveluohjaaja Jouko Korhonen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.