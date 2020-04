Lukijan mielipide: Etäopetus toimii hyvin

0

Koronaviruksen takia koulut Suomessa on suljettu, mutta opetus toteutetaan etäopetuksena.

Olen itse havainnoinut omassa perhepiirissä olevan viidesluokkalaisen etäkoulunkäyntiä: täytyy nostaa hattua opettajillemme, kuinka hyvin he ovat organisoineet ja toteuttaneet etäopetuksen.

Etäopetusmallissa nuori käyttäytyy kuin koulussa ikään ja hoitaa koulunkäynnin itsenäisesti. Opetus on toteutettu ja ohjattu niin hyvin, että koulunkäynti vaikuttaa olevan vähintään yhtä vaativaa kuin normaalistikin.

Koululaiset itse ovat myös esimerkillisellä tavalla sopeutuneet tähän yllättävään työskentelytapojen muutokseen.

On hieno havaita, että opetusorganisaatiomme ja varsinkin opettajamme pystyvät tällaisessa tilanteessa ja näin nopeasti polkaisemaan käyntiin kokonaan uudenlaisen tavan toteuttaa opetus.

Kun etäkoulu sujuu hyvin, myös vanhemmat voivat keskittyä etätöihinsä.

Mielestäni veronmaksajat voivat olla ylpeitä opettajakuntamme suorituksesta.

Tämä tuo myös luottamuksen siihen, että kyllä tämä maa nousee taas jaloilleen tämän koronakriisin jälkeenkin.

Varmastikaan kaikkialla tämä ei suju kuin tanssi ja toivon, että opettajilla ja avustajilla on voimia ja resursseja auttaa oppilaita ja perheitä myös etäopetuksen tuomissa haasteissa.

Tukea pitää saada silloin kun sitä tarvitaan. Hyvin monella koululaisella kynä kuitenkin sauhuaa ja vihkot täyttyvät mallikkaasti.

Kiitos opettajille hyvästä opetuksesta ja voimia vaativaan työhön.

JUKKA KOPRA (kok.)

kansanedustaja

Lappeenranta

