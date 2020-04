Pääkirjoitus: Kaikilla on kollektiivinen vastuu terveydestä

0

Vähättelyn aika on viimeistään nyt ohi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime viikolla julkaisemien tilastojen perusteella konkretisoituu se, miksi koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetettujen rajoitusten ja yleisten suositusten noudattaminen on äärimmäisen tärkeää.

Savitaipaleella on eniten riskiryhmiin kuuluvia suhteutettuna kunnan aikuisväestöön koko Etelä-Karjalassa.

Kaikkiaan 38,8 prosenttia – siis useampi kuin joka kolmas – savitaipalelaisista 18 vuotta täyttäneistä on vakavan koronavirustaudin riskiryhmässä joko ikänsä tai jonkin sairauden takia.

Lemillä ja Taipalsaarella riskiryhmäosuudet ovat selvästi pienemmät, mutta se ei vähennä kollektiivista vastuuta omasta ja kanssakuntalaisten terveydestä.

Etelä-Karjalassa koronavirus vaikuttaisi olevan toistaiseksi hallinnassa. Eksoten mukaan tilanne on maakunnassa rauhallinen ja alueellinen valmius hyvä. Laboratoriovarmistettujen tartuntojen määrä on ainakin vielä verrattain alhainen.

Tämä kertoo osaltaan siitä, että rajoitukset toimivat, kun niitä vastuullisesti noudatetaan. Saman pitää jatkua, kunnes viranomaiset näkevät tarpeelliseksi rajoituksia purkaa tai lieventää.

Tarvittaessa apua esimerkiksi kauppa- tai apteekkiasiointiin saa useilta eri tahoilta, jotka on listattu kunnittain Eksoten verkkosivuille.

Ruoka- ja asiointiavusta voi kysyä myös kuntien korona-ajan neuvontapuhelimista. Lemillä numero on 040 619 8330, Savitaipaleella 040 619 6191 ja Taipalsaarella 040 356 1881.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

