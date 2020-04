Koivu kukkii heikosti ja havupuut notkuvat käpyjä – koivuallergisilla ihmisillä ja käpyjen siemeniä syövillä eläimillä on tavallista helpompaa

0

Koivu kukkii Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen perusteella tänä vuonna heikosti. Kuusen käpysato on runsas Etelä-Suomessa, ja jalostetun siemenen varastot ovat karttuneet. Männyn siemensato jää tänä vuonna heikoksi, mutta vuoden kuluttua sille ennustetaan huippusatoa koko maahan, Luke kertoo tiedotteessa.

Koivun heikohkon kukinnan taustalla ovat viime kesänä kukka-aiheiden muodostumisvaiheessa vallinneet viileät säät. Avoimilla ja lämpimillä paikoilla kasvavissa koivuissa, kuten pihakoivuissa, saattaa kuitenkin esiintyä runsaastikin norkkoja, jotka lisäävät paikallisesti siitepölyn määrää ilmassa.

Huhtikuussa koivun siitepölyä leviää maahamme kaukokulkeumana etelänpuoleisten ilmavirtausten mukana. Suomessa koivut aloittavat kukinnan tavallisesti huhti-toukokuun vaihteessa.

Luken arvion mukaan metsän luontaisen uudistamisen edellytykset ovat reilun vuoden kuluttua hyvät.

Männylle on tulevana kesänä kehittymässä koko maahan erittäin paljon käpyjä, joiden siemenet varisevat maahan keväällä 2021. Luken arvion mukaan metsän luontaisen uudistamisen edellytykset ovat reilun vuoden kuluttua hyvät ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Uudistamishakkuita suunnittelevan metsänomistajan kannattaa hyödyntää männyn runsas siemensato. Tämä edellyttää, että siemenpuuhakkuu ja siihen liittyvä maanmuokkaus tehdään viimeistään ensi syksynä, tutkija Tatu Hokkanen Lukesta kertoo.

Hokkasen mukaan menetelmä ei sovellu viljaville metsämaille, vaan parhaiten kuivahkoille kankaille ja sitä karummille kasvupaikoille. Epäonnistumisia saattaa myös seurata, jos tiheänä kasvanut männikkö hakataan ilman väljennysvaihetta siemenpuuasentoon. Mitä väljempi hakkuuta edeltävä lähtötilanne on, sitä todennäköisimmin siemenpuissa esiintyy runsaasti käpyjä ja sitä pienempi riski siemenpuilla on kaatua tuulessa hakkuun jälkeen.

Tänä keväänä variseva männyn siemensato on heikohko tai huono. Keväällä 2022 männyn siemensadon ennakoidaan olevan keskinkertainen tai sitä heikompi.

Kuusen käpyjä esiintyy erittäin runsaasti Vaasa–Kuopio–Joensuu-linjan eteläpuolella. Kuusen jalostetun siemenen varastot ovat saaneet mittavan täydennyksen, kun siemenviljelyksiltä on voitu syksyn aikana kerätä suuret määrät käpyjä.

Hyvä käpyvuosi tarjoaa merkittävän ravintolähteen siemeniä syöville eläimille, kuten oraville, käpytikoille ja käpylinnuille. Monissa käpylintujen pesissä poikaset ovat jo kuoriutuneet, ja pieni osa linnuista saattaa olla jopa lennossa. Käpylinnut aloittavat pesinnän aikaisin kevättalvella, sillä kuusen siementen variseminen alkaa jo maaliskuussa.

Keväällä 2021 varisevan kuusen siemensadon ennakoidaan olevan hyvin heikko.

