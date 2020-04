Verkkokysely: Kärsitkö siitepölyallergiasta?

0

Sää on ollut pääsiäisen tienoilla hetkittäin perin talvinen, mutta kevät tulla taapertaa. Katupölyn ohella silmiä ja sieraimia on ehtinyt kutitella jo ainakin lepän siitepöly. Tulossa on kuitenkin helpohko kevät ainakin osalle allergikoista, sillä Luonnonvarakeskuksen mukaan koivu kukkii tänä keväänä heikosti.

Kärsitkö siitepölyallergiasta? Vastaa kyselyyn ja kommentoi aihetta.

