Lemi ja Taipalsaari lähtevät myös tukemaan etäopiskelussa olevien kouluruokailua. Lemillä etäopetuksessa olevien koululaisten ja esiopetuksessa olevien kouluruokailuun liittyvät järjestelyt otetaan käyttöön tällä viikolla. Koteihin saadaan ruokakassi.

– Ruokakassin jakaminen aloitetaan tällä viikolla. Kassi sisältää ruokatarvikkeita usean viikon tarpeisiin, sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen sanoo.

Kouluruokailua vastaava tuote järjestetään ruokakassina niille oppilaille, joiden huoltajat näkevät sen tarpeelliseksi. Erityisruokavalioita ei pystytä huomioimaan. Vaihtoehdot ruokakasseissa ovat kasvis- tai liharuoka. Ruokakassi noudetaan koulukeskuksen ja Oravanpesä-päiväkodin keittiön ulko-oven viereen laitetusta rullakosta, ja se luovutetaan aikuiselle, ei oppilaalle.

Uudesta ruokakassista tiedotetaan myöhemmin. Wilmaa kannattaa seurata.

Taipalsaarella tuki tulee lahjakortin muodossa, kunta tiedottaa. Etäopetuksessa oleva perus- tai esiopetuksen oppilas saa ruokalahjakortin valitsemaansa paikalliseen kauppaan, jotka ovat K-Market Niiva, M-Market Taipalsaari tai S-Market Saimaanharju. Lähiopetuksessa ruoka tarjotaan entiseen tapaan.

Lahjakortti on arvoltaan saman suuruinen kuin kouluaterioiden raaka-aineet ajalta 17.3.− 30.5. Kokonaan etäopetuksessa olevan lahjakortin arvo on 50 euroa per oppilas. Jos oppilas on osittain etäopetuksessa ja osittain lähiopetuksessa, lahjakortti on 25 euroa. Oikeus lahjakorttiin tullaan tarkistamaan oppilastiedoista. Tarkemmat ohjeet on tiedotettu koteihin.

Savitaipaleella etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokailu on järjestetty viime viikosta lukien siten, että annospakkauksia saa hakea kolmena päivänä viikossa koulukeskuksen ulkopuolelta. Ruoka-annos lämmitetään kotona. Huoltajien pitää ilmoittaa ruoan tarve edellisellä viikolla.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi