Lukijan mielipide: Erinomaista työtä on jatkettava

Lääkintöneuvos Jouko Saramies ansaitsee suurenmoiset kiitokset yli kaksi vuosikymmentä jatkuneesta tutkimustyöstään, joka on saatu päätökseen (LSS 8.4.) Tulokset ovat monin tavoin vakuuttavia ja kansanterveystyön kannalta merkittäviä.

Tohtori Saramieheltä saa varmasti ohjeita, miten hänen tekemäänsä tutkimus- ja kansanterveyden kehittämistyötä voitaisiin jatkaa. Koko Suomi voi jo nyt hyötyä tehdystä perustyöstä monin tavoin, tulevasta tutkimus- ja kehitystyöstä laajemminkin kansainvälinen yhteisö. Monia sairauksiamme voidaan ennalta estää Saramiehen tutkimuksen viitoittamalla tiellä ja säästää valtavasti kustannuksia.

Nykykriisin väistyttyä kannattaa aikailematta kunnan ja Eksoten johdossa alkaa Saramiehen opastamana alkaa miettiä uutta tutkimusvaihetta, jossa sovelletaan hankittua tietämystä ja hahmotellaan uusia ennakkoluulottomia ennalta ehkäiseviä terveytemme säilyttäviä hyvinvointipolkuja.

Nykyinen pandemia ei jää viimeiseksi; seuraavaankin voimme ennalta ehkäisevillä tavoilla paremmin varautua. EU on juuri varannut tarkoitukseen 500 miljardia. Merkittävää muutaman kymmenen miljoonan hanketta – koko Suomea käsittävää Saramies II:sta kannattaa heti ryhtyä valmistelemaan. Rahat tulevat käyttöön lähikuukausina.

Vielä tärkeämpää on jokaisen ottaa oma vastuu omasta terveydestään Saramiehen tutkimuksen ja kuntoutustyön osoittamalla tavalla. Oman terveytensä kohentamiseen voi jokainen ryhtyä heti lisäämällä liikuntaa eri tavoin ja huolehtimalla asianmukaisesta ruokavaliosta.

Jo näillä toimenpiteillä saadaan merkittäviä tuloksia ja kustannussäästöjä. Ja mielenterveytemme kohentuu samalla oivallisesti ja ilmaiseksi.

Erinomainen oman terveyden kohentaja löytyy ilmaiseksi ”peiliin katsomalla”. Turha on jäädä odottamaan lääkkeitä, sote-ratkaisuja, lihavuusleikkauksia tai kaiken kattavia mielenterveyspalveluja.

Kuntosalina voi toimia myös kriisiaikoina Savitaipaleen monipuolinen luonto. Se on aina auki ilmaiseksi. Omassa kodissakin voi pienellä vaivalla harjoitella ja saada ihmeitä aikaan. Ohjeita ja välineitä löytyy helposti. Tuttujen kanssa voi rakennella omatoimisesti kuntopiirejä.

Yhteistyöllä voi päästä myös hyviin tuloksiin. Kaikkeen ei tarvita ”palveluita”, usein omatoimisuus riittää.

Lääkintöneuvos Saramies on esimerkillinen ”sisu, sydän ja sopu” -strategian toteuttaja. Kannattaa liittyä joukkoon. Ja jatkaa hänen työtään.

ILKKA HUOVIO

kanslianeuvos

Savitaipale

