Yksinyrittäjille tarkoitettu tukihaku on avattu Länsi-Saimaan alueella – Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella yksinyrittäjiä on yhteensä 400

Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat avanneet yksinyrittäjien avustushaun. Hakulomakkeet löytyvät kuntien verkkosivuilta. Suomenniemeläiset yksinyrittäjät voivat hakea tukea Mikkelin kaupungilta.

Yksinyrittäjille tarkoitettu 2000 euron tuki myönnetään yrityksen sijaintikunnasta toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä, ja sitä voi hakea syyskuun loppuun saakka. Lisätietoja yksinyrittäjien korona-ajan tuesta ja sen hakemisesta on koottu kuntien sekä työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuille.

Valtionapu yksinyrittäjille on yhteensä 250 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään kunnille laskennallisena osuutena sen mukaan, kun kunnassa on yksinyrittäjiä.

Lemillä yksinyrittäjiä on 105, Savitaipaleella 112 ja Taipalsaarella 183. Lemillä tukeen varatussa potissa on 130 948 euroa, Savitaipaleella 139 677 euroa ja Taipalsaarella 228 223 euroa.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Kuntakohtaisissa luvuissa on huomioitu sellaiset yritykset, joissa henkilöstön koko oli alle 1,5 henkilötyövuotta vuonna 2018.

