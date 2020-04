Pettilän kansakoulua korjataan 7 000 eurolla – Suomen kotiseutuliitto jakoi avustuksia veikkausvoittovaroista

0

Pettilän kansakoulua korjataan. Paikkaa pitävä Veskansan ry sai Suomen kotiseutuliiton myöntämän 7 000 euron avustuksen peruskorjaukseen. Seurantalojen korjauksiin jaettiin tänä vuonna valtionavustuksia yli 1,5 miljoonalla eurolla.

Korjausavustusten avulla on tarkoitus säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset. Vuonna 1940 rakennetussa Pettilän vanhassa kansakoulussakin riittää korjattavaa. Avustuksen turvin aiotaan puhdistaa ja pinnoittaa rakennuksen kattoa sekä pellittää talon piiput.

Koko Suomessa avustuksia myönnettiin 135 hakijalle. Kotiseutuliiton tiedotteen mukaan summa oli keskimäärin 11 280 euroa per saaja.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakaminen on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä annettu Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustukseen ovat oikeutettuja yhdistyksen ja yhteisöt, joiden omistuksessa on vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettu seurantalo. Kotiseutuliitto määrittelee seurantalon yhteisnimitykseksi aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloiksi rakentamista taloista.

Korjausavustukset jaetaan veikkausvoittovaroista. Suomen kotiseutuliitto paitsi jakaa avustukset, myöskin tarjoaa asiantuntija-apua seurantalon korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

ANNIINA MEURONEN

