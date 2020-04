Uusia leikkipuistovälineitä sotkettiin Lemillä – myös koulun seinästä löytyi piirroksia

0

Kirkonkylän koulun vieressä Lemillä olevan leikkipuiston uusiin välineisiin on kohdistunut ilkivaltaa viikonlopun aikana, kunta kertoo Facebook-sivuillaan. Välineisiin on piirrelty ja kirjoiteltu tussilla. Piirroksia on tehty myös koulun seinään.

Ilkivallan tekijää, tekijöitä tai asiasta mahdollisesti jotakin tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä kunnan tekniseen johtajaan. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 0400 150 651.

Some-päivityksessä muistutetaan, että piirrosten poisto maksaa ja on turha menoerä.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

