Taipalsaarelle ei saatu vielä valittua sivistysjohtajaa – kunnanhallitus kokoontuu maanantaina uudestaan prosessiin liittyvän mahdollisen muotovirheen takia

0

Taipalsaaren kunnanhallitus jätti tiistai-iltana pidetyssä kokouksessaan sivistysjohtajan rekrytoinnin vielä pöydälle. Yksi kunnanhallituksen jäsen huomasi mahdollisen muotovirheen koskien edellisen sivistysjohtajan irtisanoutumista.

– Käymme asian läpi vielä jatkettavassa virkavaalissa, joka pidetään maanantaina. Valitusten välttämiseksi korjaamme mahdollisen virheen, jos se virheeksi osoittautuu, kunnanjohtaja Kari Kuuramaa kommentoi.

Jäsenen mukaan irtisanoutuminen ei tullut virallisesti tietoon oikeassa muodossa.

Tällä hetkellä Anna-Mari Summanen toimii vt. sivistysjohtajana. Hän on ollut tehtävässä helmikuun alusta saakka.

Hän on samalla ollut myös Kirkonkylän ja Saimaanharjun koulujen rehtori. Sivistysjohtaja on Taipalsaarella ollut myös Vehkataipaleen koulun rehtori, joten Summanen on toiminut myös Vehkataipaleen koulun vs. rehtorina. Esityksen mukaan Summanen olisi valittu nyt sivistysjohtajaksi, jos asia ei olisi jäänyt pöydälle. Valinta selvinnee maanantaina.

Summasen valintaa puoltavat virkaan vaadittava monipuolinen koulutus, työkokemus ja perehtyneisyys. Hänellä on myös riittävä kokemus johtamisesta ja esimiestyöstä. Sivistysjohtajan toimenkuva Taipalsaarella on laaja. Siihen kuuluvat sivistyspalveluiden hallinto, perusopetus, varhaiskasvatus sekä kulttuuri ja vapaa-aika. Sivistysjohtaja johtaa toimialansa palvelujen järjestämisestä sekä vastaa strategisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä ja sivistyslautakunnan toimialueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Sivistysjohtaja on myös kunnan johtoryhmässä. Taipalsaarella sivistystoimessa on käynnissä laaja palveluverkon muutosvaihe.

Kokouksessa päätettiin laittaa Saimaanharjun koulun rehtorin virka hakuun. Kunnanhallitus myönsi luvan täyttää virka toistaiseksi voimassaolevana 1. elokuuta 2020 alkaen.

Valtuusto on hyväksynyt peruskoulujen rehtorijärjestelyt kolmen vuoden määräajaksi. Järjestelyn mukaan Saimaanharjun koululla on oma rehtori, mutta tehtävään on mahdollista yhdistää Kirkonkylän koulun rehtorin tehtävät 1. elokuuta 2023 alkaen. Toistaiseksi kaikkien koulujen rehtori on Summanen.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi