Saalastin sisarukset -säätiö jakoi apurahoja Suomenniemellä – saajina useita opiskelijoita ja yhdistyksiä – säätiön hallitus uudistui

Suomenniemeläinen Saalastin sisarukset -säätiö on myöntänyt apurahoja yhteensä 14 800 euroa.

Saajina on 18 opiskelijaa ja viisi yhdistystä.

Apurahoista päätti säätiön hallitus vuosikokouksessaan tiistaina 14. huhtikuuta.

Apurahaa saivat Aino-Kaisa Hujala, Samuli Juopperi, Juhana Karhula, Ella Kiesilä, Ville Korpelainen, Venla Koskinen, Tapio Loisa, Marjo Mäkinen, Jesse Naakka, Matias Nirkko, Petteri Partio, Eetu Ruottinen, Neonilla Rusakko, Minna Saalasti, Sami Saastamoinen, Tuulikki Salopelto, Justus Tamper ja Tea Väärä sekä Kauriansalmen Kylät ry, Suomenniemen Nuorison tuki ry, Käenjälki ry, Suomenniemen Savisormet ja Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry.

Säätiön hallituksen uudeksi jäseneksi nimettiin Kirsi Hedman Suomenniemeltä.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ossi Liukkonen Suomenniemen alueseurakunnan alueneuvoston edustajana.

Hallituksen jäseninä jatkavat Raimo Laitinen ja Helena Harmonen. Laitinen on metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan edustaja ja Harmonen puolestaan edustaa Suomenniemen aluejohtokuntaa. Sihteerinä on Aila Hujala.

Säätiön perustajien, Annikki Saalastin ja Martta Mustosen, nimeämän hallituksen jäsenen Outi Kaurian toimikausi päättyi vuosikokoukseen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on nelivuotinen.

Säätiölle kerrotaan tehdyn myös uudet verkkosivut. Sivuille on koottu muun muassa. säätiön ja Saalastin perheen historiaa.

Sivujen teknisestä toteutuksesta on vastannut suomenniemeläinen Jesse Naakka.

